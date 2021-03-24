تسبب في إصابة 9.. التحقيق مع سائق سيارة نقل بحلوان

بدأت نيابة حلوان اليوم الأربعاء، التحقيق مع سائق سيارة ربع نقل انقلبت على الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من بينهم حالات حرجة.



واستعلمت النيابة العامة عن الحالة للمصابين.



كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في حلوان بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتنظيمها.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.