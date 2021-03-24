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رياح وأتربة.. وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن متابعة حالة الطقس بالمحافظات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذي تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

وقال اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني على التوالي، كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس، وأوضح التقرير أنه تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة علي معظم انحاء المحافظة.

وأشار التقرير إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية علي معظم انحاء المحافظة.

ولفت التقرير إلى تعرض باقي المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات.

وطالب اللواء محمود شعراوي، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التي تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية في المحافظات التي ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية".

وأضاف " شعراوي " أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

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