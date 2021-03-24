Advertisements

الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجع الجنيه الاسترليني أمس إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد - 19 إلى بريطانيا التي تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.
وبحسب "رويترز"، من المنتظر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي غدا حظرا محتملا على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.


وانخفض الاسترليني 0.6 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3782 دولار بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 1.3752 دولار وهو أدنى مستوى له من التاسع من شباط (فبراير).

وأمام اليورو استقر الاسترليني عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 بنس وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعين.

وارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة أمس مع توخي المستثمرين الحذر في ظل تمديد إجراءات عزل في ألمانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما تضررت العملة المحلية في نيوزيلندا من إجراءات لتهدئة المضاربات في سوق الإسكان.

ونزل الدولار 0.1 في المائة مقابل الين الملاذ الآمن، لكنه ارتفع قليلا مقابل جميع العملات الأخرى، كما صعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 91.890.

وسجل الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن فرضت الحكومة ضرائب للحد من المضاربة على المساكن في خطوة، قال محللون "إنها قد تقلص الحاجة إلى التشديد النقدي وتتيح استمرار أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول".

واقتفى الدولار الأسترالي أثر نظيره النيوزيلندي ونزل إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع.

وفقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 في المائة إلى 0.7074 دولار أمريكي في نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأسترالي 0.8 في المائة إلى 0.7685 دولار أمريكي.

ونزل الدولار الكندي إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1.2557 مقابل نظيره الأمريكي وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4 في المائة مع هبوط العقود الآجلة لبرنت.

إلا أن مكاسب الدولار لم تتجاوز مستوياته المرتفعة في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لتصريحات صانعي السياسات قبل تكوين رأي بشأن التوقعات متوسطة الأجل للعملة.

وارتفع الدولار الأمريكي نحو 2 في المائة منذ بداية الربع الحالي، إذ يتوقع أن يقود التقدم السريع لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى تعزيز النمو وصعود عائدات السندات وجذب مستثمرين.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 5 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 23 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"اليوان "يسجل أدنى مستوى له في 11 عام بسبب مخاوف تباطؤ الإقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم .. تقلبات حادة للعملة مع غموض موقف الانفصال اللبريطاني

اليوان يرتفع في التعاملات الخارجية رغم تفشي فيروس كورونا

الدولار يتخلى عن مكاسبه يتراجع مقابل عملات منتجي النفط

الدولار يتراجع مقابل معظم العملات اليوم الأربعاء

الدولار يتراجع مقابل سلة العملات اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها