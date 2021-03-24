"ألسن عين شمس" تكرم الإداريين المشاركين في قافلة محو الأمية

كرمت الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من أعضاء الجهاز الإداري بالكلية المشاركين في قافلة محو الأمية التي نظمتها الكلية في فبراير الماضي، بالتعاون مع حي الوايلي والهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، خلال كلمتها على أن النجاحات التي تشهدها الكلية تأتى كثمرة للتعاون الفعال، وروح المشاركة بين كافة أضلاع العملية التعليمية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين، مشددة على أن بيئة العمل هي أهم المقومات التي تحرص إدارة الكلية على العناية بها وخلق جو عام مناسب يدفع الجميع للعمل بروح فريق واحد حرصًا على إتمام الأعمال بأفضل أداء.