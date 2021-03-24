حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

دخل محمد بسام حارس مرمي فريق طلائع الجيش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي من أجل الحصول علي خدماته، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول لـ "الفجر الرياضي" ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، وضعت محمد بسام علي رأس المرشحين للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وأوضح ان حارس مرمي الفريق العسكري يحوز علي ثقة وإعجاب، المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر





ويقدم بسام مستويات مميزة خلال الموسم الحالي في الدوري المصري الممتاز، مما جعله الحارس الثالث في معسكر منتخب مصر في مارس الحالي، بعد محمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش.