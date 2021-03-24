Advertisements

حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
دخل محمد بسام حارس مرمي فريق طلائع الجيش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي من أجل الحصول علي خدماته، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول لـ "الفجر الرياضي" ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، وضعت محمد بسام علي رأس المرشحين للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضح ان حارس مرمي الفريق العسكري يحوز علي ثقة وإعجاب، المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر

ويقدم بسام مستويات مميزة خلال الموسم الحالي في الدوري المصري الممتاز، مما جعله الحارس الثالث في معسكر منتخب مصر في مارس الحالي، بعد محمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها