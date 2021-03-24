"تكنولوجيا حلوان" تنظم برنامج تدريبي لاستخدام أجهزة معمل التحكم في الملوثات المنبعثة من السيارات

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتشغيل واستخدام أجهزة معمل التحكم في الملوثات المنبعثة من السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية ومدير المشروع، قام بالتدريب في المشروع الأستاذ الدكتور صبري رمضان علام الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في حضور ممثل الشركة الموردة للأجهزة مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من الحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي .





وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي تشهده البلاد، وكذا النهوض بالعملية التعليمية، حيث تحرص الجامعة دوما على تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتقديم كل ما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لمواكبة تطورات العصر السريعة.





وأشار الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي ان البرنامج التدريبي من العناصر الهامة في عملية التطوير المنشودة بالكلية للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تشغيل أجهزة المعمل المختلفة طبقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، وإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة، وأوضح سيادته أن البرنامج التدريبي ممول من الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة لتطوير البنية التحتية للكلية.





ويهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي:

1- اختبار وفحص سلامة الأجهزة الموردة للكلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

2- التدريب الميداني للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايرة الأجهزة واستخدامها.





ويخدم المعمل التحكم في الملوثات كل من الفئات الآتية:

1- الطلاب والباحثين في مجال التحكم فى الملوثات والضوضاء بجميع كليات جامعة حلوان والجامعات المصرية.

2- المجتمع والشركات الصناعية المحيطة بالكلية عن طريق تقديم الاستشارات الفنية.

3- العاملين في وزارتي الداخلية والبيئة.

4- المجتمع المحيط بالكلية عن طريق المسح البيئي للمنطقة المحيطة وتقديم الحلول المقترحة للسلطات المختصة لتصحيح الوضع عند الحاجة.

5- زيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالكلية والمجتمع المحيط بها.



