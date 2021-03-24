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السجن 3 سنوات لسائق اعتدي جنسيا على طفلة بعابدين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة، مما نتج عنه حملها.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه نشأ علاقة عاطفية بينهم، وتطورت لعلاقة غير شرعية مما أسفرت عن حمل المجني عليها.

وكان قد تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باكتشافها أن ابنتها 17 سنة حامل، إثر علاقة آثمة مع سائق، فتم القبض على المتهم.

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