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صلاح حليمة: العلاقات بين مصر وبوروندي عميقة وتاريخية (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة ة رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، لمصر تكتسب أهمية كبيرة في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ منذ الستينيات، حيث حصلت بوروندي على استقلالها، وكان لمصر دور داعم في حصول بوروندي على استقلالها.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي، والطبي، وحتى في مجال العلاقات التجارية، موضحًا أن مصر تدعم بوروندي في هذه المجالات بشكل إيجابي وفعال.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن اللقاء تناول القضايا الإفريقية على رأسها جائحة كورونا وانتشارها وضرورة دعم الدول الإفريقية للتصدي للجائحة والتوزيع العادل للقاحات، وتحديث النظم الطبية، مع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتطوير الأوضاع الاقتصادية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تناول بعض الأزمات التي تواجهها القارة في بعض الدول والتي تتعلق بصراعات داخلية او حدودية أو بالأمن القومي.

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