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قبل عرضها بساعات قليلة.. إلهام شاهين تروج للحلقة الأخيرة من حكايتها في مسلسل "زي القمر"
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:32 م
آية عبد العزيز
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روجت الفنانه إلهام شاهين لحلقتها الأخيرة في مسلسل "زي القمر" والتي تحمل اسم "حتة مني " ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
نشرت إلهام شاهين مجموعة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد"حتة مني"، وعلقت عليها قائلة:" لكل إمرأة لكل نساء الدنيا ماتيأسيش ومتستسلميش لازم تبقي محاربة لو في مرض هننتصر عليه".
وتابعت إلهام شاهين قائلة :"اوعي تعتمدي علي الراجل في شيء لو في مشكلة زوجية أو مشكلة عاطفية قولي لا لازم يكون في بينكم احترام وكرامة".
وأضافت إلهام شاهين :"اعتمدي علي نفسك واوعي تخلي الراجل يسيطر عليكي لإن دا مش من حقه ، كوني قوية، شجاعة متفائلة، طموحة، أحلمي وخلي الحلم دا يتحقق "
حدوتة" حتة مني" بطولة إلهام شاهين ، نهال عنبر ، أحمد وفيق ، ساره الشامي ، تأليف شهيره سلام اخراج حسام علي
يذكر ان مسلسل "زي القمر" عبارة عن قصص منفصلة بحواديت مختلفة يشارك فيها عدد كبير من النجوم.
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