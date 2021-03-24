قبل عرضها بساعات قليلة.. إلهام شاهين تروج للحلقة الأخيرة من حكايتها في مسلسل "زي القمر"





روجت الفنانه إلهام شاهين لحلقتها الأخيرة في مسلسل "زي القمر" والتي تحمل اسم "حتة مني " ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"



نشرت إلهام شاهين مجموعة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد"حتة مني"، وعلقت عليها قائلة:" لكل إمرأة لكل نساء الدنيا ماتيأسيش ومتستسلميش لازم تبقي محاربة لو في مرض هننتصر عليه".



وتابعت إلهام شاهين قائلة :"اوعي تعتمدي علي الراجل في شيء لو في مشكلة زوجية أو مشكلة عاطفية قولي لا لازم يكون في بينكم احترام وكرامة".



وأضافت إلهام شاهين :"اعتمدي علي نفسك واوعي تخلي الراجل يسيطر عليكي لإن دا مش من حقه ، كوني قوية، شجاعة متفائلة، طموحة، أحلمي وخلي الحلم دا يتحقق "



حدوتة" حتة مني" بطولة إلهام شاهين ، نهال عنبر ، أحمد وفيق ، ساره الشامي ، تأليف شهيره سلام اخراج حسام علي



يذكر ان مسلسل "زي القمر" عبارة عن قصص منفصلة بحواديت مختلفة يشارك فيها عدد كبير من النجوم.