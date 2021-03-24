Advertisements

قبل عرضها بساعات قليلة.. إلهام شاهين تروج للحلقة الأخيرة من حكايتها في مسلسل "زي القمر"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements


روجت الفنانه إلهام شاهين لحلقتها الأخيرة في مسلسل "زي القمر" والتي تحمل اسم "حتة مني " ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

نشرت إلهام شاهين مجموعة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد"حتة مني"، وعلقت عليها قائلة:" لكل إمرأة لكل نساء الدنيا ماتيأسيش ومتستسلميش لازم تبقي محاربة لو في مرض هننتصر عليه".

وتابعت إلهام شاهين قائلة :"اوعي تعتمدي علي الراجل في شيء لو في مشكلة زوجية أو مشكلة عاطفية قولي لا لازم يكون في بينكم احترام وكرامة".

وأضافت إلهام شاهين :"اعتمدي علي نفسك واوعي تخلي الراجل يسيطر عليكي لإن دا مش من حقه ، كوني قوية، شجاعة متفائلة، طموحة، أحلمي وخلي الحلم دا يتحقق "

حدوتة" حتة مني" بطولة إلهام شاهين ، نهال عنبر ، أحمد وفيق ، ساره الشامي ، تأليف شهيره سلام اخراج حسام علي

يذكر ان مسلسل "زي القمر" عبارة عن قصص منفصلة بحواديت مختلفة يشارك فيها عدد كبير من النجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 23 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها