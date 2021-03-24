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الهند تسجل 11.7 مليون إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، 47262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الصحة الهندية، أن هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها منذ 12 نوفمبر الماضي.

 

وأعلنت الصحة الهندية، عن تسجيل 275 وفاة، في أعلى حصيلة للوفيات اليومية منذ 83 يوماً، لترتفع الحصيلة إلى 160441، وفقًا لشبكة إن دي تي في الهندية.

 

وكانت وزارة الصحة الهندية، سجلت "متغير متحور مزدوج" جديد لفيروس كورونا، مما يزيد من القلق، حيث تكافح الحكومة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس.

 

وأصدرت الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه إن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا وجد طفرات في الفيروس "لا تتطابق مع المتغيرات المثيرة للقلق، المفهرسة سابقا".

 

وأوضحت الصحة الهندية، أنه على الرغم من العثور على متغير متحور مزدوج جديد في الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافه بأعداد كافية.

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