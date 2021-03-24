بعد قرارات التعليم.. اعرف شكل امتحانات الإعدادية والثانوية

في الساعات الأخيرة، اتخذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدد من القرارات العامة بشأن امتحانات الإعدادية والثانوية، مما أدى إلى تأثيرها على شكل الامتحانات مستقبلا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" شكل امتحانات الإعدادية والثانوية وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم:



- سيتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل، بينما ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.



- لا امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي في مارس والأسئلة ستكون ورقية، كما امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عن التيرم الثاني نهاية شهري أبريل ومايو فقط، وامتحانات أبريل ومايو مجمعة وفي المدارس بنفس نوع الأسئلة ولكن الإجابة في ورقة منفصلة.



- لن يكون هناك كتبا ولا أجهزة محمول ولا تابلت مع الطلاب خلال امتحانات أبريل ومايو على مدار 3 أيام فقط، ولن تكون هناك امتحانات موحدة للصفين الأول والثاني الثانوي في التيرم الثاني بل مختلفة حسب كل إدارة.



- امتحانات الصف الثالث الثانوي ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس ومن خلال نظام "أوبن بوك"، وتم الاتفاق على إجراء تجارب لإختبارات الطلاب، مرتين في شهر إبريل ومايو، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدأً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.



- جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني عبارة عن مادة واحدة يوميا فقط، بعد خروج المواد التى لا تضاف لمجموع الطالب من الجدول الأساسى من الامتحانات، موضحة أن المواد الأساسية يؤدى فيها الطالب الامتحان فى يونيو المقبل، أما المواد غير المضافة للمجموع فتعقد امتحاناتها فى مايو.



- وعن شكل امتحانات الشهادة الإعدادية قالت وزارة التربية والتعليم إن الأسئلة فى امتحانات المواد الأساسية ستكون فى منهج الفصل الدراسي الثاني بأكمله لأن الطالب يتم تقييمه بمجموع درجات 280 درجة.





- كما أنه لن يكون هناك أى تغيير فى مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب وتعقد الاختبارات فى المدرسة لكل مادة على حدة وليس امتحانا مجمعا وفى مناهج الفصل الدراسى الثانى فقط، قائلة: "الطالب غير مطالب بما درسه فى الترم الأول.