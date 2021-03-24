



نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول بكود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم





ظهرت الاثنين الماضي، 22 مارس 2021 نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وفي الوقت الحالي تزايد البحث عن طريقة استعلام نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بسبب الضغط الشديد على الموقع من قبل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

لقد ظهرت أمس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا نتيجة الصف الثاني الثانوي بينما قد ظهرت نتيجة الاول الثانوي في الساعة الثامنة مساءًا، وقد أشارت النقطة السوداء داخل مؤشرات اللون الازرق ان تقدير الطالب ممتاز وان درجته تتعدى الـ 80 درجة من 100 درجة، وأن كانت النقطة السوداء داخل مؤشرات اللون الاخضر فإن تقدير الطالب جيد وتزيد درجاته عن الـ 60 درجة من 100 درجة، أما إذا كانت النقطة السوداء داخل مؤشر اللون الأصفر فإن الطالب قد اجتاز وحصل على درجة النجاح في هذه المادة تتعدى الـ 50 درجة من 100 درجة، أما إذا كانت النقطة السوداء داخل المؤشر الرمادي فإن الطالب راسب في هذة المادة.





خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية للحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي.





- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.





- إذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب جديد وقم بإنشاء حساب.





- بعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على نتيجة الصف الاول/الثاني الثانوي.





- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي وكود الطالب واسم الطالب رباعيًا وبعض البيانات الاخرى.





- بعد إتمام ملئ البيانات قم بالنقر على عرض النتيجة وستظهر لك مباشرة.



