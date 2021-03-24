تعرف على موعد وصول جرعات لقاح كورونا الجديدة إلى مصر

في ضوء حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، تنتظر وزارة الصحة وصول دفعات جديدة من اللقاح إلى مصر، نهاية الشهر الجاري.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد وصول دفعات لقاح كورونا الجديدة إلى مصر.



موعد جرعات اللقاح الجديدة:

كشفت وزارة الصحة، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا.



ومن المقرر، أنه ابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين في السياحة والطيران والصناعة.



جرعات اللقاح السابقة:

وكانت وزارة الصحة، استقبلت ما يقرب من 700 الف جرعة حتى الآن من لقاح كورونا من سينوفارم وأسترازينيكا، حيث أن لقاح أسترازينيكا يتم اختباره في مصر من خلال هيئة الدواء المصرية قبل التطعيم به، وأن مصر عملت على توفير اللقاحات الأكثر أمانًا وهم اللقاح الصيني سينوفارم ولقاح استرازينيكا، إذ يتم تصنيع اللقاحين بالطرق التقليدية لتصنيع اللقاحات الموجودة حاليًا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

