الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع الدولار. واستوعب المتعاملون تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وذلك بحسب الألمانية.





وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 72ر91 نقطة أو بنسبة 6ر0% عن مستواه أمس، على خلفية تصريحات باول بشأن تقدم التعافي الاقتصادي بأسرع من المتوقع. وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 13 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 10ر1725 دولار للأوقية تسليم /أبريل المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من أسبوع.





وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 542ر0 دولار أو بنسبة 1ر2% إلى 227ر25 دولار للأوقية تسليم /مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0600ر0 دولار أو بنسبة 5ر1% إلى 0795ر4 دولار للرطل تسليم /مايو المقبل. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.





وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر18% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 775 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% إلى ما يعادل 948 ألف مسكن سنويا خلال كانون ثان/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.





كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 2ر5% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 875 ألف مسكن سنويا، مقابل ما يعادل 923 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.