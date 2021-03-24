Advertisements

الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع الدولار. واستوعب المتعاملون تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وذلك بحسب الألمانية.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 72ر91 نقطة أو بنسبة 6ر0% عن مستواه أمس، على خلفية تصريحات باول بشأن تقدم التعافي الاقتصادي بأسرع من المتوقع. وتراجع سعر الذهب  اليوم بمقدار 13 دولار أي بنسبة 8ر0%  إلى 10ر1725 دولار للأوقية تسليم /أبريل المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 542ر0 دولار أو بنسبة 1ر2% إلى 227ر25 دولار للأوقية تسليم /مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0600ر0 دولار  أو بنسبة 5ر1% إلى 0795ر4 دولار للرطل تسليم /مايو المقبل.  وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر18% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 775 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% إلى ما يعادل 948 ألف مسكن سنويا خلال كانون ثان/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 2ر5% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 875 ألف مسكن سنويا، مقابل ما يعادل 923 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 14 ساعة

حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها