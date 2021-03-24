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فرنسا: ضبط 6 أطنان من الكوكايين في سفينة شحن كانت تبحر قبالة الساحل الغربي لإفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:45 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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ضبط الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، 6 أطنان من الكوكايين بقيمة تقديرية تتجاوز مليار دولار في سفينة شحن كانت تبحر قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلنت القوات الفرنسية في بيان أن جنودها في مالي قتلوا مدنيا عن طريق الخطأ في شمال مالي.

 

وأضاف الجيش أن حافلة كانت تسير بسرعة عالية باتجاه قافلة عسكرية لم تبطئ سرعتها رغم التحذيرات المرئية وطلقات التحذير.

 

وتابع قائلا إن رصاصات تحذيرية ارتدت عن الأرض واخترقت الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب، أحدهم لقي حتفه.

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