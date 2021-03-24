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محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات عن المحافظة، في احتفال رسمي، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأسر الأمهات المثاليات، في إطار احتفال محافظة قنا بالأمهات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليا.

وأشاد محافظ قنا بقصص الكفاح والتضحية للأمهات المثاليات، عن مراكز محافظة قنا التسعة، مؤكدا على أن المحافظة تذخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، لافتا أن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها مشيرا إلى أن دور الأم والمرأة يتعاظم في عصرنا الحالي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بشبابنا ودورها في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء وتعريفهم بالمنهج الصحيح بعيدًا عن الانحراف أو التطرف فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر في وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

من جانبها قالت هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ان الدنيا تتجمل في عيد الأم فهو عيد العطاء والانتماء والوطنية فالأم هى المثابرة والمكافحة وهى التى تقوم بتنشئة الجيل مؤكدةً أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى بتاج العزة والكرامة فقد وضعت الدولة حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات.

وأشاد حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدور الهام الذي تلعبه الأم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل مشيرا إلى انه تقدم للمسابقة على مستوى المحافظة ٥٦ مرشحة وتم مراجعة ملفاتهن وانطبقت الشروط على ١٤ سيدة منهن وتم عقد لجنة بديوان عام المحافظة في فبراير الماضى لتقييم المرشحات طبقا للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي.

شهد الإحتفال تكريم الراهبة خاريس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية " مؤسسات " والسيدة سميره حسن محمد من مركز قفط الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة والسيدة أنعام نجيب من مركز دشنا الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة والسيدة زينب عبدالعاطى عبداللاه من مركز نقادة الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة والسيدة تيسير محمد سعد من مركز نجع حمادى الأم البديلة والسيدة فوزية عبدالرحيم عبدالعزيز من مركز قنا أم لديها مشروع تمكين اقتصادى كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الإجتماعى حيث حصلت السيدة أنجيل شهدى نبيه على لقب الأم المثالية الأولى والسيدة عزة رسمى صادق الأم المثالية الثانية والسيدة سعاد عبدالحميد محمد الأم المثالية الثالثة.
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة (صور)

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