تعرف على العقوبة الجنائية في واقعة أختطاف رضيع أبو النمرس

أثار فيديو اختطاف رضيع علي يد سيدة ترتدي بالطو أبيض وكمامة داخل أحدي المستشفيات الحكومية بمنطقة السيدة زينب غضبا علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



ونصت المادة ٢٨٣ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.



كما نصت المادة ٢٨٤ بأن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.



ونصت المادة ٢٨٥ بأن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.



وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى "الزهراء. أ" وتبلغ من العمر 46 سنة وزوجها يدعى "ياسر. أ" ويبلغ من العمر 31 سنة وأنه تم إلقاء القبض عليها داخل شقة بمنطقة المرج شرق القاهرة كانت مختبئة داخلها.



وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة كانت متزوجة قبل سنوات وانفصلت عن زوجها ثم تزوجت عرفيا بشاب يصغرها بأعوام كثيرة ولعدم قدرته على الإنجاب قررت اختطاف رضيع من داخل أحد المستشفيات الحكومية.



وفي وقت سابق طالبت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة حتى يتمكن من تحديد هويتها.



وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة