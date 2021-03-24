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نشرة حوادث الفجر: الإعدام شنقا لسفاح الجيزة.. وننشر التقرير الطبي لقتيل الوراق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ننشر التقرير الطبي المبدئي لقتيل الوراق

كشف التقرير الطبي المبدئي، في واقعة مقتل شاب على يد اثنين بالوراق، أن المتهمين سددا له طعنات متفرقة بالجسد، تصل إلى ٣ طعنات نافذة أسفل الصدر، وقطع في فروة الرأس.

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عاجل.. إحالة قضية استهداف كنيسة مسطرد لجنايات أمن الدولة طوارئ

قال المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد قررت إحالة محاكمة المتهمين في قضية خلية استهداف كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية والمتهمين بالاشتراك مع الانتحاري عمر مصطفى في التخطيط وتنفيذ حادث استهداف الكنيسة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ

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20 ألف جنيه وجواز عرفي.. استمرار حبس قواد وسيدة بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس قواد وسيدة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الدعارة بمقابل ٢٠ ألف جنيه تحت ستار الزواج العرفي.

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عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة زينهم جنوب القاهرة، قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، فى اتهامه بقتل صديقه رضا حميدة، بالإعدام شنقا، وذلك عقب إحالتة لفضيلة المفتى الجلسة الماضية، لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامة.

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زواج عرفي وخطف.. التحقيقات في واقعة اختطاف رضيع من داخل مستشفى حكومي

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، في واقعة اختطاف طفل رضيع من مستشفى أبو الريش عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهمة تدعى "الزهراء. أ" وتبلغ من العمر 46 سنة وزوجها يدعى "ياسر. أ" ويبلغ من العمر 31 سنة وأنه تم إلقاء القبض عليها داخل شقة بمنطقة المرج شرق القاهرة كانت مختبئة داخلها.

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