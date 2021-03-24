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ضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بمطار شرم الشيخ الدولي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي محمد يوسف عبدالنبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط TK 0698 التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد حنفى رئيس القسم باللجنة الجمركية فى راكبة هولندية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ نظرا لإرتباكها.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد احمد الخولى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل أحد الشنط.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد محمد موسى وعمرو نادى ومصطفى الفقي وأحمد محمد عادل بحضور أحمد شبل رئيس قسم الامن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبة فتبين وجود 4 اكياس مفرغة الهواء وكيس قماش بقاع يحرر أسفل الشنطه يوجد بهم حوالى 10.600 كجم بذور ماريجوانا.

وقرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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