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وزير الخارجية الأمريكي: نأمل بإقامة علاقات مستقرة مع روسيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:57 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل بإقامة علاقات مستقرة مع روسيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل مؤكدًا أنه سيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأمريكية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وبحثا الرئيسان قضية نافالني ومعاهدة ستارت 3 وملفي أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا فرص التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

 

وقال الرئيس الروسي بوتين لـ بايدن، إن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح البلدين.

 

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