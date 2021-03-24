أحمد الشامي ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل "كله لاحب" لـ زينة





أعلن الفنان أحمد الشامي عن مشاركته كضيف شرف في أول حلقة من مسلسل "كله لاحب" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشر أحمد الشامي صوره جديدة له برفقة الفنانه زينه من كواليس مسلسلها الجديد" كله لاحب" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل

، وعلق عليها قائلاً:"سعيد بوجودي كضيف شرف في أول حلقه مع عشرة العمر وصديقتي من زمان، مبروك وبالتوفيق يارب "



المسلسل بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.