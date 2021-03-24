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أحمد الشامي ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل "كله لاحب" لـ زينة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:57 م
آية عبد العزيز
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أعلن الفنان أحمد الشامي عن مشاركته كضيف شرف في أول حلقة من مسلسل "كله لاحب" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشر أحمد الشامي صوره جديدة له برفقة الفنانه زينه من كواليس مسلسلها الجديد" كله لاحب" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل
، وعلق عليها قائلاً:"سعيد بوجودي كضيف شرف في أول حلقه مع عشرة العمر وصديقتي من زمان، مبروك وبالتوفيق يارب "
المسلسل بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.
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