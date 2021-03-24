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حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول بنادي طلائع الجيش، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئولو النادي العسكري أن الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات الزمالك مع عمرو جمال غير صحيحة تمامًا، وأن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، ويركز بقوة لتحسين مركز الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويقدم عمرو جمال مستويات رائعة رفقة طلائع الجيش في الموسم الحالي، ويعد واحد من أبرز نجوم الفريق العسكري ويعول عليه الجهاز الفني للفريق بشكل كبير لقيادة هجوم الفريق.

ويتمسك مسئولو نادي طلائع الجيش باستمرار عمرو جمال مع الفريق في الفترة المقبلة، لكن حال وجود عرض رسمي مناسب للاعب لن يقف أمامه حال رغبته في الرحيل عن الفريق.

ويلعب عمرو جمال معارًا لنادي طلائع الجيش من النادي الأهلي ويقدم أداء رائع مع الفريق العسكري هذا الموسم مما جذب إليه أنظار الكثير من الأندية، إلى أن اللاعب يرغب في العودة لقيادة هجوم المارد الأحمر مجددًا. 

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