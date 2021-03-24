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حبس المتهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالسيدة زينب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أصدرت نيابة السيدة زينب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سمهان، قرار بحبس المتهمة بخطف طفل من والدته بمستشفى أبو الريش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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