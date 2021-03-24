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إجراءات احترازية صارمة لانعقاد عمومية 'الصحفيين' بنادي المعلمين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:01 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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اجمعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم؛ لبحث مستجدات عقد الجمعية العمومية بنادي نقابة المعلمين بالجيزة، يوم 2 إبريل المقبل.

وقررت اللجنة مخاطبة وزيرة الصحة لتوفير فرق طبية، وسيارة إسعاف، وكحول، وأجهزة قياس حرارة، وكمامات؛ وذلك للحفاظ على صحة الزملاء أثناء انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.

كما قررت اللجنة مخاطبة محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة، لضمان تأمين انعقاد الجمعية العمومية، وتقديم كل التيسيرات للزملاء وتوفير أماكن لانتظار السيارات.

وشددت اللجنة على ضرورة إعداد تصور متكامل بتوزيع اللجان الفرعية ومكان اللجنة العامة واللجنة المشرفة، وتخصيص أماكن لدخول وخروج الزملاء، للحفاظ على السلامة والصحة.

ووجهت اللجنة الشكر للزميل علاء حجاب محرر التعليم بمؤسسة الأخبار، على جهده الكبير لتيسير إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

وقررت اللجنة السماح للزملاء المرشحين بتعليق لافتات الدعاية يوم الخميس بعد ظهر 1 إبريل، بمقر انعقاد الجمعية العمومية بنادي المعلمين، بعد الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الفرعية والعامة،وذلك دون لصق أي لافتات أو دعاية على جدران مبنى النقابة، والالتزام بالأماكن المحددة للدعاية فقط.

وجهت اللجنة المشرفة، الشكر لنقيب المعلمين ومجلس النقابة، على تعاونهم واستضافتهم انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدة تولي رئيس اللجنة إرسال رسالة يوم السبت لكل أعضاء الجمعية العمومية، بمكان انعقاد الجمعية العمومية، ورسالة أخرى قبل الانتخابات بيوم برقم اللجنة.

كما أعلنت اللجنة عن تكليف مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال عمليتي التسجيل والتصويت، ووضع آلية لضمان التباعد والاشتراطات الصحية، وإبلاغ اللجنة المشرفة بالتفاصيل، وتقوم اللجنة المشرفة بتوفير الكحول والكمامات للزملاء بالإسكندرية، وإرسال الأدوات إليهم مع أوراق الانتخابات.

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