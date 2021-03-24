الأرصاد: طقس الغد لطيف.. والعظمي بالقاهرة 22 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 25 مارس 2021، وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس لطيف على جنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30% تقريبا).

-نشاط رياح على معظم انحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

