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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يسير فريق أتليتكو مدريد بخطوات ثابتة نجو التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما حافظ على صدارة ترتيب الليجا حتى الآن برصيد 66 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وريال مدريد الثالث برصيد 60 نقطة.

ويسعى أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لحصد لقب الليجا الاسبانية هذا الموسم بعد النتائج الرائعة التي يحققها الفريق، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن، حقق 20 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا فقط.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد مرور 28 جولة:-
1- أتليتكو مدريد 66 نقطة
2- برشلونة 62 نقطة
3- ريال مدريد 60 نقطة
4- إشبيلية 55 نقطة
5- ريال سوسيداد 45 نقطة
6- ريال بيتيس 45 نقطة
7- فياريال 43 نقطة
8- غرناطة 36 نقطة
9- أتليتك بلباو 35 نقطة
10- ليفانتي 35 نقطة
11- سلتا فيجو 34 نقطة
12- فالنسيا 33 نقطة
13- أوساسونا 30 نقطة
14- خيتافي 29 نقطة
15- قادش 29 نقطة
16- بلد الوليد 27 نقطة
17- إلتشي 25 نقطة
18- إيبار 23 نقطة
19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة
20- هويسكا 21 نقطة

بينما يتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ويأتي في المركز الثاني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد برصيد 19 هدفًا، يليه كريم بنزيما مهاجم الريال برصيد 17 هدفًا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:
1. ليونيل ميسي، برشلونة، 23 هدفًا.
2. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفًا.
3. كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.
4. جيرارد مورينو، فياريال، 16 هدفًا.
5. يوسف النصيري، إشبيلية، 15 هدفًا.
6. أليكساندر إيزاك، ريال سوسيداد، 12 أهداف.
7. مارتي روجر، ليفانتي، 11 أهداف.
8. ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 10 أهداف.
9. خوسيه موراليس، ليفانتي، 10 أهداف.
10. ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.
11. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.
12. أنطوان جريزمان، برشلونة، 8 أهداف.

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