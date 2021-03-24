تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 25 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدا الخميس:



فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.



يوم الجمعة المقبل:



فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد.



يوم السبت المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.