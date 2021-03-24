المطرب أبو يطرح أغنيته الجديدة "ألف احتمال".. الليلة



يستعد المطرب أبو، لطرح أغنيته الجديدة"ألف احتمال" مساء اليوم وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



أغنيه"ألف احتمال" لديه منذ سنتين، ولكنه رغب وقتها عدم طرحها، وفكره كليب الأغنية بسيطة حيث يطل أبو، في الكليب ب"لوك" واحد فقط مُرتديا اللون الأبيض.

وتعد هذه الأغنية آخر سينجل له، ليستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبوم غنائي كامل، حيث يعمل عليه منذ فترة طويلة ويتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.





