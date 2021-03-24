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"بطلت صلاة بسببكو".. عمر كمال يرد على منتقديه بسبب سورته مع مبروك عطية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي وجهت له عقب صورته مع الشيخ مبروك عطية والتي أثيرت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان عمر كمال " تصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ف لقاء هيتذاع معاه ف رمضان أن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم.. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد ".

واضاف، " كومنتات ازاى ده يتصور مع ده !! مع أنى مش وحش للدرجة ديه.. زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى ف المسجد أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لاحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة !! "

وتابع: "مش بقول انى مقطع السجادة أنا زى اى أنسان بيقطع ف الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب ادخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس".

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