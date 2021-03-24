"بطلت صلاة بسببكو".. عمر كمال يرد على منتقديه بسبب سورته مع مبروك عطية

رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي وجهت له عقب صورته مع الشيخ مبروك عطية والتي أثيرت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الفنان عمر كمال " تصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ف لقاء هيتذاع معاه ف رمضان أن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم.. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد ".



واضاف، " كومنتات ازاى ده يتصور مع ده !! مع أنى مش وحش للدرجة ديه.. زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى ف المسجد أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لاحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة !! "



وتابع: "مش بقول انى مقطع السجادة أنا زى اى أنسان بيقطع ف الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب ادخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس".