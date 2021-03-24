إيمان العاصي تشعل "إنستجرام" بصورة داخل الجيم

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة لها من أحدث جلسات تصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "العاصي" في الصورة أثناء ممارستها الرياضة داخل الجيم وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة ايمان العاصي مسلسل "مملكة إبليس"، وتشاركها بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.