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الموت يفجع المخرج محمد بكير

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان شريف إدريس عن وفاة والدة المخرج الكبير محمد بكير وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "ادريس" قائلا: "والدة الصديق المخرج الكبير محمد بكير في ذمة الله، الله يرحمها ويحسن إليها".

وكان المخرج محمد بكير قدم العام الماضى مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه

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