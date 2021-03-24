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طاهر محمد طاهر: وجود محمد صلاح إضافة للمنتخب الأولمبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ولاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يقوم بالتركيز والاجتهاد خلال الفترة الحالية من أجل التواجد فى التشكيل الأساسي للفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

 

وقال طاهر محمد طاهر فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:" معسكر مارس الجاري وشهر 6 سيكون هناك معسكر أخر إستعدادا للأولمبياد، وكابتن شوقي غريب يقوم بالتجهيز بشكل كويس، ونقوم بتنفيذ كل شئ".

 

وأضاف:" كان حلمي التواجد مع المنتخب وقت تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام ونستعد بشكل كويس مع المنتخب الاولمبي.

 

وتابع:" وجود محمد صلاح شئ يخص الجهاز الفنى وكابتن شوقي غريب ووجود محمد صلاح فى الأولمبياد إضافة لأي منتخب.

 

ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي فى معسكر مفتوح خلال الفترة الحالية إستعدادا للمشاركة فى الأولمبياد شهر يوليو المقبل.

 

 

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