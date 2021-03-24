هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

تلقى كل من ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، على دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مع استعداد المهاجم للرحيل هذا الصيف، في حال إذا غاب بروسيا دورتموند عن دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن المهاجم الشاب أبدى إحباطه بعد التعادل مع كولن 2-2.

وسجل هالاند الهدفين، منهما هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، لإنقاذ فريقه من الخسارة، وتحقيق نقطة، لكنه خرج غاضباً وألقى قميصه جانباً، وسار في النفق.

ويحتل بروسيا الآن المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 18 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ، والمثير للقلق أنهم يتأخرون بفارق 4 نقاط عن إينتراخت فرانكفورت في المركز الأخير بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن هالاند قد يبتعد عن دورتموند هذا الصيف، في حال عدم التأهل لدوري الأبطال مع استعداد مانشستر يونايتد وريال مدريد، للتعاقد معه.

وزعمت الصحيفة أن هالاند تحدث إلى وكيله، مينو رايولا، ليوضح له أنه يريد الرحيل إذا لم يتأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.