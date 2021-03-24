موعد تحسن الطقس.. 6 رسائل عاجلة من الأرصاد الجوية

وجهت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل بشأن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، في ظل استمرار موجة الرياح والأتربة الشديدة.



برودة في ليل الأربعاء

وكشف خبراء هيئية الأرصاد، أن طقس اليوم الأربعاء، يميل للبردوة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، لطيف على جنوب البلاد.



فرص لسقوط الأمطار.. الخميس

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية.



وتابعت الهيئة: " يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية تكون خفيفة وعلى بعض المناطق، كما تنش الرياح على المناطق الجنوبية".



برودة وأمطار يوم الجمعة

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية، كما يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



تحذير من تخفيف الملابس

وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس، لأن الموجة هى الأولى من موجات رياح الخماسين التى تنشط فى الربيع، وينبغى تجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق تخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن.



متى ستقر الأحوال الجوية؟

ومن جانبه، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة وطقسًا ترابيًا رصدته الأقمار الصناعية بدءًا من المنطقة الغربية حتى القاهرة.



تحسين الرؤية تدريجيا

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف "شاهين"، أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة بدأ منذ أمس ولكن مع تقدم ساعات النهار ستبدأ تتحسن الرؤية تدريجيًا، مشيرًا أنه مع نهاية اليوم ستستقر حالة الجو وسترجع حالة طقس مرة أخرى كما كانت عليه.



أكد أنه المقرر أن نشهد استقرارا فى الأحوال الجوية الأسبوع القادم حيث تتحسن موجات الرياح والرؤية الأفقية خلال ساعات الليل القادمة معلنة بذلك كتلة هوائية جديدة بدءا من غد الخميس، ودرجات حرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية.

