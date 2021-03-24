Advertisements
المنتخب الأولمبي لـ "الفجر الرياضي":" محمد صلاح قائد الفراعنة فى الأولمبياد
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:30 م
محمد جمال
Advertisements
أكد مصدر فى المنتخب الوطني الأولمبي أن
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول هو قائد الفراعنة فى دورة الألعاب
الأولمبية بطوكيو العام الجاري.
وقال مصدر فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:"
محمد صلاح بكل تأكيد قائد للمنتخب الوطني الأولمبي فى حال التواجد بالأولمبياد".
وفى نفس السياق أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول
لكرة القدم بالنادى الأهلي ولاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يقوم بالتركيز والاجتهاد خلال
الفترة الحالية من أجل التواجد فى التشكيل الأساسي للفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية
بطوكيو العام الجاري.
وقال طاهر محمد طاهر فى تصريحات خلال المؤتمر
الصحفي:" معسكر مارس الجاري وشهر 6 سيكون هناك معسكر أخر إستعدادا للأولمبياد،
وكابتن شوقي غريب يقوم بالتجهيز بشكل كويس، ونقوم بتنفيذ كل شئ".
Advertisements