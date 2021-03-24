المنتخب الأولمبي لـ "الفجر الرياضي":" محمد صلاح قائد الفراعنة فى الأولمبياد

أكد مصدر فى المنتخب الوطني الأولمبي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول هو قائد الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

وقال مصدر فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" محمد صلاح بكل تأكيد قائد للمنتخب الوطني الأولمبي فى حال التواجد بالأولمبياد".

وفى نفس السياق أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ولاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يقوم بالتركيز والاجتهاد خلال الفترة الحالية من أجل التواجد فى التشكيل الأساسي للفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

وقال طاهر محمد طاهر فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:" معسكر مارس الجاري وشهر 6 سيكون هناك معسكر أخر إستعدادا للأولمبياد، وكابتن شوقي غريب يقوم بالتجهيز بشكل كويس، ونقوم بتنفيذ كل شئ".