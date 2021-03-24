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الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء عن تصنيف الأندية الأفضل داخل القارة الإفريقية خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٠.

واحتل الأهلى المركز الثانى بترتيب الأندية الأفضل حسبما أعلن الإتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء بينما حل الزمالك رابعا بترتيب الأندية المعلنة.

وتصدر الترجى التونسى ترتيب الأندية الأفضل متفوقا على أندية أفريقية كبيرة نظرا لما حققه الفريق من بطولات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفيما يلى ترتيب الأندية الأفضل إفريقيا خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٠:

١- الترجى التونسى 
٢- الأهلى المصرى
٣- النجم الساحلى التونسى 
٤- الزمالك المصرى
٥- مازيمبى الكونغولى
٦- الهلال السودانى
٧- الوداد المغربى
٨- الصفاقسى التونسى
٩- المريخ السودانى 
١٠- الرجاء المغربى

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