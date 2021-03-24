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"واحد ربطه والثاني طعنه".. شاهد عيان يكشف مفاجآت في واقعة قتل شاب على يد اثنين بالوراق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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استمعت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، لأقوال شاهد عيان على واقعة مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهم "طارق.ح" و" اسلام.س"، لشكهما في وجود علاقى غير شرعية مع زوجة الأول وشقيقه الثاني

وقال الشاهد في أقواله، التي أجراها المستشار ماجد فهمي وكيل النيابة، وسكرتيره كريم سرحان، أن يعرف المتهمين لعمله في المنطقة التي وقع بها الحادث، وفجأة كان المجني عليه جالسًا على القهوة واستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري بالوراق، والمتهم اسلام قام بتكبيل يديه والآخر سدد له طعنات متفرقة بالجسد.
وأضاف الشاهد في أقواله،  أن  المجني عليه سقط جثة هامدة على الأرض، وكان حينها هرب المتهمين، "شوفته غرقان في دمه وكنت بحاول أنقذه"، بالفعل احضرت توك توك وحملته به للذهاب لأقرب مستشفى.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، في واقعة مقتل شاب على يد اثنين بالوراق، أن المتهمين سددوا له طعنات متفرقة بالجسد، تصل إلى ٣طعنات نافذة أسفل الصدر،وقطع في فروة الرأس.

وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلوه.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه  يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى أثنين ويدعوا " ط.ح" و" ا.س"، حيث سدد له عده طعنات أنهت حياته فى الحال، لشكهم في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.

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