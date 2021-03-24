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الشهيد الــ(409).. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور علي محمد سالم، مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتورعلي محمد سالم، الطبيب رقم الــ(409)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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