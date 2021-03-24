Advertisements

موقع سويدي يكشف العلاقة الآثمة بين أسرة أردوغان وداعش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

كشفت وثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، استعانة صهر أردوغان بالمسؤول السابق عن بيع نفط داعش في تجارة النفط لدى شركته.

 

وذكر التقرير أن صهر الرئيس التركي، بيراءت ألبيرق، أعاد عميله من الظل لإدارة شركة الواجهة باورترانس، التي تواجه اتهامات منذ فترة طويلة بنقل النفط غير المشروع من إقليم كردستان المحلية وكذلك الآبار التي سيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا.

 

وعاد أحمد محسن أوغلو، لقيادة شركة باورترانس عام 2019 بعد أن ظل بعيدا عن الأنظار لنحو 6 سنوات.

 

وتشير عودة محسن أوغلو إلى أن ألبيرق وأردوغان " شعروا الثقة الكافية في سعيهم لتعزيز قبضتهم على السلطة بعد حملة تطهير واسعة النطاق شملت كبار المسؤولين الحكوميين من القضاء والجيش والاستخبارات والشرطة في عام 2016 و2017:، بحسب موقع نورديك مونيتور السويدي.

 

كان محسن أوغلو ممثلاً لبنك يدعى "كويت ترك" الإسلامي التركي في ألمانيا وأدار فرع البنك في ميونيخ عام 2004. تم تعيينه لاحقًا من قبل مجموعة جاليك، وهي تكتل تركي كبير له استثمارات في مجالات الطاقة والإنشاءات والإعلام وقطاعات أخرى.

 

وقبل مغادرته المدينة الألمانية جاليك وتوليه منصب وزير الطاقة في حكومة والد زوجته، أسس بيرءات ألبيرق، شركة باورترانس مع أشخاص مختارين بعناية من جاليك، وكان محصل أوغلو واحد منهم.

 

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة لصهر أدروغان في عام 2016، والتي استولت عليها مجموعة "ريد هاك" اليسارية، كيف كان صهر أردوغان يدير عمليات شركة بورترانس ويتخذ القرارات بشأن أدق التفاصيل الخاصة بالشركة، بدءًا من الحصص الغذائية المقدمة لموظفي الشركة في الميدان ونفقات السفر إلى المسؤوليات الموكلة للمديرين.

 

ورغم ذلك، كذب ألبيرق بالقول إنه لا علاقة له بالشركة وهدد أولئك الذين كتبوا عن علاقته بها باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

 

وذكرت الوثائق، أنه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، أصدرت حكومة أردوغان مشروع قانون لحظر استيراد وتصدير أو نقل النفط أو مشتقاته داخل أو خارج تركيا، ولكن مشروع القانون نص أيضاً على أن الحكومة يمكنها إلغاء الحظر في حالات معينة.

 

وقد استخدم هذا الاستثناء لمنح "باورترانس" الحق الحصري لنقل النفط دون عقد مناقصة عامة، وكانت هناك العديد من الاتهامات في وسائل الإعلام التركية حول واردات "باورترانس" من النفط في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" إلى تركيا، ولكن البيرق نفى مراراً علاقته بالشركة، والرسائل تثبت العكس.

 

وفي عام 2012، توارى محسن أوغلو في الظل، تاركًا الشركة لنواب آخرين لإدارة باورترانس نيابة عن البيرق وأردوغان.

 

ونقلت شركة باورترانس في البداية شحنات صغيرة من النفط من كردستان العراق على سبيل التجربة.

 

وكانت شركة ترافيجورا، أحد أضخم الشركات التجارية في العالم، أول من استحوذت على شحنة نفط كردية تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار في صفقة توسطت فيها شركة باورهاوس.

 

 وبحسب الموقع السويدي" تم نقل النفط الكردي بالشاحنات إلى تركيا ثم شحنه من الموانئ التركية إلى البحر الأبيض المتوسط. وقامت شركة فيتول بشراء شحنة نفط أخرى بقيمة 10 ملايين دولار في نفس الشهر".

 

وفي غضون ذلك، ظهرت المزيد من المزاعم حول علاقة شركة باورترانس بنفط داعش.

 

وأشارت وثائق إلى أن بعض النفط الذي نقلته شركة باورترانس لم يصل إلى الميناء لإعادة تصديره، بل تم بيعه بشكل غير قانوني إلى السوق التركية المحلية.

 

وتم التحقيق في هذه المزاعم من قبل مفتشي وزارة التجارة والجمارك، لكن تم التكتم عليها في النهاية.

 

كما لم يتم التحقيق في مزاعم تورط الشركة في تهريب نفط داعش من سوريا تحت ضغط من حكومة أردوغان.

 

وبحسب الموقع السويدي فظهرت تقارير في ذلك الوقت تؤكد تورط نجل أردوغان، بلال أردوغان وشركة الشحن المالطية بي إم زد (مشتقة من الأحرف الأولى لشركائها الثلاثة: نجل الرئيس أردوغان بلال، وشقيقه مصطفى أردوغان وزوج أخته ضياء إيلجن) في تجارة نفط داعش.

 

وكان الاتهام الرئيسي، الذي وجهته الحكومة الروسية في البداية، هو أن شركة باورترانس كانت تنقل النفط الكردي الممزوج بالنفط الخام من الآبار التي يسيطر عليها داعش إلى الميناء التركي المسمى بـ"جيهان"، حيث كانت سفن بلال تنقله إلى الأسواق الدولية.

 

وقدمت الحكومة الأمريكية أيضًا بعض الأدلة حول وجهة نفط داعش، حيث قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين إن "داعش كان يبيع النفط بأسعار مخفضة إلى حد كبير لمجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك بعض الوسطاء من تركيا، الذين قاموا بعد ذلك بنقل النفط لإعادة بيعه"

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 22 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ أقل من ساعة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ أقل من ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 7 ساعات

حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أردوغان يحمى الشركات المتورطة بتهريب السلاح لليبيا (فيديو)

مي سمير تكتب: من الذى لا يكره عائلة "أردوغان" فى تركيا؟

عائلة برتبة تنظيم إرهابي.. تعرف على علاقة أسرة أردوغان بالتنظمات المتطرفة

ملايين ورشاوي في الخفاء.. تعرف على الفساد المالي لحزب أردوغان وعائلته

مى سمير تكتب: بالأسماء.. عصابة أردوغان فى ليبيا

موقع سويدي يكشف محاولات أردوغان لنشر بذور الإرهاب بالمجر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

04:30 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها