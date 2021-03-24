Advertisements

اليونيدو تبحث سبل القضاء على حرق مخلفات القصب في الأقصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
التقى محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر مع المهندس عمر رياض نائب المنسق الوطني لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " بمصر، حيث بحثا سبل توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها لعدم الإضرار بالبيئة.
وعرض ممثل المنظمة خطة "اليونيدو" لتوعية المزارعين ومنتجي القصب بالأقصر وقنا ورواد الأعمال وأصحاب الشركات والجمعيات الزراعية بأهمية تدوير مخلفات القصب والاستفادة منها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في اطار خطة المنظمة لرفع الوعي البيئي والصحي عبر التوعية بأهمية الاستفادة من مخلفات القصب وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الأقصر والتشبيك مع كافة الجهات ذات الصلة لبحث انسب الطرق للانتفاع من المخلفات وذلك الحاقًا لما تم مناقشته مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر حول رفع الوعي البيئي للمزارعين ومنتجي القصب للحد من عمليات حرق " سفير القصب " والاستفادة من المخلفات الزراعية بشكل يراعي الابعاد البيئية والصحية.
من جانبه اكد نائب المحافظ خلال لقائه مع ممثل المنظمة ضرورة تعريف المزارعين بالأساليب المثلي وطرق التخلص الأمن المخلفات الزراعية والانتفاع منها عمومًا في انتاج مواد عضوية وأسمدة وأعلاف وخلافها لافتًا الي ان المحافظة تقدم كافة اوجه الدعم لتنفيذ برامج توعوية تعمل علي دعم الزراعة والمزارعين بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة.
شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من امل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ورمضان صديق وكيل وزارة البيئة بالأقصر وسعدي عبد القادر مدير ادارة البرامج الاجنبية بالمحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 22 ساعة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ أقل من ساعة

حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

04:30 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها