أحمد حاتم وأروى جودة في لجنة تحكيم كلاكيت Filmmaking Bootcamp



أعلنت منصة تطبيق كلاكيت عن إطلاق كلاكيت Filmmaking Bootcamp في دورته الأولى، وتم الإعلان يوم الاثنين 23 مارسآذار بأحد فنادق مصر، وستنطلق المبادرة بدايةً من 31 مارس آذار الحالي وحتى يوم 4 أبريل نيسان.



وقد جاءت هذه المبادرة من منطلق تشجيع الفنانين الشباب الطموحين في دخول مجال صناعة الأفلام والسينما، والراغبين في التعلم بشكل احترافي من ألمع أساتذة المجال. وقد حازت المبادرة على دعم مجموعة من الشركات المعروفة.



ويتضمن برنامج المبادرة 3 أيام من ورش وتدريبات مكثفة بالتعاون مع مجموعة من أهم الأسماء في مجال صناعة السينما، والتي ستتاح حصريًا على تطبيق كلاكيت، كذلك كل من يشتري التذاكر، يستطيع مشاهدة المحاضرات في أي وقت من خلال المنصة والتطبيق، كما لديه الفرصة لمراسلة الاساتذة. ويتألف البرنامج من: ورشتين عن الإخراج وإدارة الممثلين للمخرج هادي الباجوري| هيبتا، ورشة كتابة السيناريو للسيناريست تامر حبيب| سهر الليالي، ورشة عن التصوير السينمائي لمدير التصوير أحمد المرسي| الفيل الأزرق، ورشة التأليف الموسيقي للموسيقار هشام نزيه| السلم والتعبان، ورشة عن تصميم الأزياء السينمائية لمصممة الأزياء ريم العدل| واحة الغروب، ورشة إشراف فني وديكور لمصمم الديكور محمد عطية| الأصليين، وورشة المونتاج وما بعد الإنتاج للمونتير كمال الملاخ.





وعقب انتهاء جدول الورش والتدريبات، تبدأ فعاليات مسابقة كلاكيت للأفلام القصيرة على مدار 48 ساعة، والتي سيتم اختيار 10 فرق فقط للمشاركة بها من المتقدمين، ويتم الإعلان عن 3 فائزين بثلاث جوائز تقديرية ومالية في نهاية المسابقة، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم يرأسها المخرج الكبير يسري نصر الله، وتضم النجم الشاب أحمد حاتم، النجمة أروى جودة، والكاتبة إنجي القاسم كأعضاء لجنة تحكيم.



كلاكيت هي منصة رقمية تربط صناع الأفلام والعاملين بقطاع الإبداع ليتواصلوا، يجدوا فرص عمل، مواهب في التمثيل وصناعة الافلام، إيجار مواقع تصوير، وتقدم أيضًا محتوى تعليمي في مجال السينما والإبداع. حيث انطلق تطبيق كلاكيت رسميًا ليشارك في الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بشراكة جيميناي أفريقيا، كما شارك في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كراعي في مسابقة أيام القاهرة السينمائية.

