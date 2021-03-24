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أحمد حاتم وأروى جودة في لجنة تحكيم كلاكيت Filmmaking Bootcamp
الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:27 م
مصطفى فكيه
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أعلنت منصة تطبيق كلاكيت عن إطلاق كلاكيت Filmmaking Bootcamp في دورته الأولى، وتم الإعلان يوم الاثنين 23 مارسآذار بأحد فنادق مصر، وستنطلق المبادرة بدايةً من 31 مارس آذار الحالي وحتى يوم 4 أبريل نيسان.
وقد جاءت هذه المبادرة من منطلق تشجيع الفنانين الشباب الطموحين في دخول مجال صناعة الأفلام والسينما، والراغبين في التعلم بشكل احترافي من ألمع أساتذة المجال. وقد حازت المبادرة على دعم مجموعة من الشركات المعروفة.
ويتضمن برنامج المبادرة 3 أيام من ورش وتدريبات مكثفة بالتعاون مع مجموعة من أهم الأسماء في مجال صناعة السينما، والتي ستتاح حصريًا على تطبيق كلاكيت، كذلك كل من يشتري التذاكر، يستطيع مشاهدة المحاضرات في أي وقت من خلال المنصة والتطبيق، كما لديه الفرصة لمراسلة الاساتذة. ويتألف البرنامج من: ورشتين عن الإخراج وإدارة الممثلين للمخرج هادي الباجوري| هيبتا، ورشة كتابة السيناريو للسيناريست تامر حبيب| سهر الليالي، ورشة عن التصوير السينمائي لمدير التصوير أحمد المرسي| الفيل الأزرق، ورشة التأليف الموسيقي للموسيقار هشام نزيه| السلم والتعبان، ورشة عن تصميم الأزياء السينمائية لمصممة الأزياء ريم العدل| واحة الغروب، ورشة إشراف فني وديكور لمصمم الديكور محمد عطية| الأصليين، وورشة المونتاج وما بعد الإنتاج للمونتير كمال الملاخ.
وعقب انتهاء جدول الورش والتدريبات، تبدأ فعاليات مسابقة كلاكيت للأفلام القصيرة على مدار 48 ساعة، والتي سيتم اختيار 10 فرق فقط للمشاركة بها من المتقدمين، ويتم الإعلان عن 3 فائزين بثلاث جوائز تقديرية ومالية في نهاية المسابقة، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم يرأسها المخرج الكبير يسري نصر الله، وتضم النجم الشاب أحمد حاتم، النجمة أروى جودة، والكاتبة إنجي القاسم كأعضاء لجنة تحكيم.
كلاكيت هي منصة رقمية تربط صناع الأفلام والعاملين بقطاع الإبداع ليتواصلوا، يجدوا فرص عمل، مواهب في التمثيل وصناعة الافلام، إيجار مواقع تصوير، وتقدم أيضًا محتوى تعليمي في مجال السينما والإبداع. حيث انطلق تطبيق كلاكيت رسميًا ليشارك في الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بشراكة جيميناي أفريقيا، كما شارك في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كراعي في مسابقة أيام القاهرة السينمائية.
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