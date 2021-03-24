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غداً.. الأهلي يواجه فريق الشباب استعدادا لموقعة المريخ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض مباراة ودية في العاشرة صباح غدٍ الخميس أمام فريق الشباب بالنادي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

 

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو، والفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، بدوري الأبطال.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويرغب موسيماني في متابعة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية، والوقوف على مستواهم الفنية لحسم مصيرهم سواء بالرحيل أو تصعيد بعض الشباب للفريق الأول، بالمرحلة المقبلة.

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