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تعافي ريهام أيمن من فيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة ريهام أيمن تعافيها من فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتب "أيمن" قائلا: "شكرا لك دعواتكم الحمد لله النتيجة سلبية.

وكانت قد أعلنت ريهام أيمن إصابتها بكورونا قائله: "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي" كما أصيب أيضا زوجها شريف رمزي والتزما الثنائي بالعزل.

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