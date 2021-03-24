تعافي ريهام أيمن من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة ريهام أيمن تعافيها من فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "أيمن" قائلا: "شكرا لك دعواتكم الحمد لله النتيجة سلبية.



وكانت قد أعلنت ريهام أيمن إصابتها بكورونا قائله: "الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي" كما أصيب أيضا زوجها شريف رمزي والتزما الثنائي بالعزل.