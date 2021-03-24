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بسبب الإصابة.. جرينوود خارج تشكيلة المنتخب الإنجليري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
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خرج ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلة منتخب إنجلترا قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاماً بسبب الإصابة.

وسينضم تود كانتويل لاعب وسط نوريتش سيتي إلى تشكيلة المدرب إيدي بوثرويد المكونة من 23 لاعباً بدلاً من غرينوود الذي سجل هدفاً في خسارة يونايتد 1-3 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي الأحد الماضي.

وأحرز جرينوود (19 عاماً) منذ بدء الموسم الماضي 22 هدفاً وهي أعلى حصيلة لمراهق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا وفقاً لشركة أوبتا للإحصاءات.

وتلعب إنجلترا مع سويسرا يوم الخميس، قبل أن تواجه البرتغال بعدها بثلاثة أيام ثم تلعب مع كرواتيا في 31 مارس الجاري ضمن منافسات دور المجموعات.

وستقام الأدوار الإقصائية للبطولة القارية في المجر وسلوفينيا خلال مايو ويونيو.

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