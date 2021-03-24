Advertisements

"المالية" توافق على توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لشركات النقل الثقيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باستجابة وزارة المالية لمناقشة المعوقات التي تواجه الانشطة المختلفة سواء الضريبية او الجمركية، جاء ذلك بعد الموافقة على توقيع اتفاقية تحاسبية لشركات النقل الثقيل بعد إرسال "الاتحاد" مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بناءً على طلب الشعبة العامة لمواد البناء.

وقال "العربي" إن مصلحة الضرائب وافقت على إبرام اتفاقية تحاسب ضريبي لشركات النقل الثقيل ؛ نظرًا لطبيعة نشاط النقل الثقيل والصعوبة التي تواجه المصلحة في تحديد حقيقة إيرادات ومصروفات هذا النشاط.
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعًا موسعًا لمناقشة مطالب قطاعها.

واستعرض أحمد الزيني رئيس الشعبة عددًا من المطالب ، منها ضرورة الاتفاق مع مصلحة الضرائب على محاسبة ضريبية عادلة للنقل الثقيل ، وأيضًا لإبرام اتفاقية محاسبية عادلة لحديد التسليح ، وهو ما رفعت به الشعبة مذكرة عاجلة للاتحاد العام للغرف التجارية بما يحافظ على حقوق الدولة كاملة ويضمن استقرار السوق . 

وأشاد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بدور المهندس إبراهيم العربي في دعم الشعب التجارية المختلفة ومساندتها بغرض دعم اقتصادنا القومي .

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك لجنة دائمة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، وممثلي وزارة المالية لبحث ومناقشة المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال في الأنشطة المختلفة ، من بينها نشاط مواد البناء ، وهو الأمر الذي يحسب للدكتور محمد معيط والمهندس إبراهيم العربي في دعم القطاعات المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي ، لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية كانت نتيجة زيارة الدكتور محمد معيط للاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرًا ، بناءً على دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة كافة الموضوعات والمشاكل المشتركة ، والسعي إلى حلها ، وهذه اللجنة من ضمن إيجابيات هذه الزيارة المهمة والإيجابية.

وأعلن "الزيني" عن مذكرة تم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزارة المالية بمقترح عودة نظام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة بواقع 1% من حجم التعامل ، والاتفاق على هامش ربح عادل لتجارة الحديد ، وإن كان هذا يستوجب تعديلًا تشريعيًا ، وهو ما نقترحه على وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، خاصة أن الهدف هو مصلحة بلدنا.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

حارس جديد على طاولة تعاقدات الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

04:30 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها