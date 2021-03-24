بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. المملكة المتحدة تشدد نظام اللجوء

تسعى المملكة المتحدة "بريطانيا" لإدخال قواعد جديدة لطالبي اللجوء، مما يجعل من الصعب عليهم الدخول بشكل غير قانوني والبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في بيان: "بموجب خطتنا الجديدة للهجرة، إذا وصل الأشخاص بشكل غير قانوني، فلن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون بشكل قانوني، وسيكون من الصعب عليهم البقاء في بريطانيا".

وأضافت: "لم يعد التربح من (تجارة) الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا يستحق المخاطرة، مع فرض عقوبات جديدة قصوى بالسجن مدى الحياة على مهربي البشر، لا أعتذر عن هذه الإجراءات الحازمة، ولكن لأنها ستنقذ الأرواح وتستهدف مهربي البشر، أيضا عادلة لا يمكن إنكارها".

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، حرص رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على وضع رؤية مستقلة جديدة للبلاد، وكشف النقاب عن سياسات جديدة بشأن الدفاع والشؤون الخارجية والهجرة.

وفي ما تسميه الحكومة أكبر إصلاح لنظام اللجوء منذ عقود، تضع "الخطة الجديدة للهجرة" خطة لإعادة توطين اللاجئين المعرضين لخطر عاجل بسرعة أكبر، مع جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.

وكان الحد من الهجرة أحد الوعود التي قطعتها حملة جونسون خلال استفتاء عام 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة إنها ستشدد نظام اللجوء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.