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الحكومة توافق على إصدار عملة بمناسبة بدء مشروع تطوير القرى "حياة كريمة"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء فى المشروع القومى لتطوير القرى بالريف المصرى، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، فى شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة.

واستعرضت الحكومة فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المستجدات المتعلقة بخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين هذه الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتمت الموافقة على الاستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصري طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كافة عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلي متزايدة، وذلك اتساقًا مع القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

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