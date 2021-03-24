محافظ الدقهلية يكرم الأمهات المثاليات (صور)

شهدت القاعة الكبري للاحتفالات بمحافظة الدقهلية تكريم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ل 38 من الامهات المثاليات من بينهم نماذج من أمهات الشهداء ورائدات العمل الاجتماعي



جاء ذلك خلال الاحتفاليه التى نظمتها محافظه الدقهليه احتفالا بعيد الأم وتكريم الامهات المثاليات على مستوى الجمهوريه والمحافظه من خلال الادارة العامه للتنميه البشريه بالتنسيق والتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظه ومؤسسات المجتمع المدنى والتي أقيمت بالقاعه الكبرى بديوان عام المحافظه وذلك بحضور الاعلامية الفنانة نجوى إبراهيم، وأعضاء البرلمان " نواب وشيوخ" بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية ان الام المصريه تضرب اروع الامثله فى التفانى ورعاية اسرتها والحفاظ عليها وذلك بعطائها الدائم والمستمر بلا انتظار مقابل سوى ان ترى اسرتها سعيده ومتميزه، مشيرا إلى ان أمهات الشهداء فى مصر عامه وفى الدقهليه بصفه خاصه يمثلن نماذج تحتذى بها فى الصبر والرضا بقضاء الله وقدره ويفتخرن بشهدائهن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.

وقد تضمن برنامج الإحتفال البدء بالسلام الوطنى، وتلاوه آيات من القرآن الكريم، وفقرات شعريه وفنيه وموسيقيه للمؤسسات الاهليه والمدارس كما تضمن فقرات من الغناء الوطنى.



و سلم المحافظ الامهات المثاليات شهادات التقدير والجوائز المالية ومنهم 8 امهات تم اختيارهن رسميا من قبل اللجنة المشكلة باختيار الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة وهم بالترتيب نورة السعيد عبدالعزيز الأولي علي مستوى المحافظه وتم تكريمها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونسمات عبدالفتاح محمود،وسهير محمود عبدالحميد،وسناء محمد علي تومه،وناهد فاروق حسن،وهبة امين نصر،ووجيهه محمد التابعي، ومرفت حسن الفرخ، كما تم تكريم عدد 30 ام مثالية اخري تم اختيارهن من الوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة ومن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لهن قصص كفاح في اسرهن استحقوا بها هذا التكريم.



حضر الاحتفال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضه،والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنميه البشريه والقيادات التنفيذيه وأسر الأمهات المكرمات وجمع كبير من مواطني المحافظه.