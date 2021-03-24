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شوقي غريب عن اعتراض اللاعبين على وجود الثلاثي الكبار: الجهاز الفنى هو الذي يختار وصلاح فى القائمة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:21 م
محمد جمال
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أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي أن الجهاز الفنى هو الذي له الحق فى إختيار كافة العناصر ومن بينهم اللاعبين الكبار فى الأولمبياد وليس اللاعبين هو من يختاروه.
وقال شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي فى تصريحات صحفية:" اللاعب لاعب والمدير الفني هو من يختار أو نقعد فى بيوتنا إذا لم يتم ذلك، قمنا بوضع 50 لاعب فى القائمة التى قمنا بإرسالها وبالطبع من بينهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".
وأضاف:" يوم 30 يونيو سيتم الإعلان عن 18 اسم فى المنتخب الاولمبي مع إختيار 4 لاعبين فى حال وجود أى إصابة ينضموا للفريق أثناء البطولة".
وتابع:" نقوم بالتجهيز بقوة وبوعد إننا فى شهر يونيو سيكون هناك ثلاث مباريات ودية بإذن الله فى 15 يوم هم الأستعداد الأخير للأولمبياد'.
قال شوقى غريب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى استاد القاهرة:
يوم 15 مايو المقبل سوف نقتصر القائمة لـ٥٠ لاعب ثم سنقتصر القائمة ل18 لاعب يوم 30 يونيو.
لفت إلى أن مراسم القرعة حضورها هيكون أونلاين الساعة 11 صباحًا بالتوقيت القاهرة يوم 21 إبريل .. نيمار ساعد البرازيل إنه ياخد ميدالية في الاولمبياد، هدف الدولة ميدالية لذلك من المؤكد هنضم العناصر اللي هتضيف لنا وعلى رأسها محمد صلاح.
أشار شوقي غريب إلى ان إنجاز التتويج بكأس أمم ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ كان ناتج من شغل سابق ومشاركة مراحل عمرية مختلفة،
وأكمل: جبت 32 لاعب ليه؟ لأن ده معسكر تجريبي .. فيه معسكرات سابقة للمنتخب كان فيه 6 حراس مرمى في المعسكر، أما لو معسكر رسمي أو فيه مباريات دولية كنت هضم 4حراس فقط.
وازضح أن محمد صبحي حارس المرمى شارك قبل بطولة أفريقيا 3 مباريات فقط مع المنتخب الاولمبي وفي البطولة لعب البطولة كاملة، لأنه برز حينها بشكل جيد في الدوري.
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