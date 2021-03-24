شوقي غريب عن اعتراض اللاعبين على وجود الثلاثي الكبار: الجهاز الفنى هو الذي يختار وصلاح فى القائمة

أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي أن الجهاز الفنى هو الذي له الحق فى إختيار كافة العناصر ومن بينهم اللاعبين الكبار فى الأولمبياد وليس اللاعبين هو من يختاروه.





وقال شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي فى تصريحات صحفية:" اللاعب لاعب والمدير الفني هو من يختار أو نقعد فى بيوتنا إذا لم يتم ذلك، قمنا بوضع 50 لاعب فى القائمة التى قمنا بإرسالها وبالطبع من بينهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".





وأضاف:" يوم 30 يونيو سيتم الإعلان عن 18 اسم فى المنتخب الاولمبي مع إختيار 4 لاعبين فى حال وجود أى إصابة ينضموا للفريق أثناء البطولة".





وتابع:" نقوم بالتجهيز بقوة وبوعد إننا فى شهر يونيو سيكون هناك ثلاث مباريات ودية بإذن الله فى 15 يوم هم الأستعداد الأخير للأولمبياد'.



