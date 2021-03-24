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"نقطة واحدة تكفي".. كيف يحسم منتخب مصر تأهله لنهائيات أمم إفريقيا؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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بات منتخب مصر قريبًا من حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب كينيا غدًا الخميس، في التصفيات المؤهلة للبطولة.

منتخب مصر يتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط، ويتساوى مع منتخب جزر القمر، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

حظوظ منتخب مصر للتأهل إلى أمم إفريقيا

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط في مباراته غدًا ضد منتخب كينيا وحصد نقطة واحدة لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا، دون انتظار باق نتائج المجموعة، حيث سيصل رصيده في هذه الحالة إلى 9 نقاط، ولن يتمكن من الوصول لهذا الرصيد سوى منتخب جزر القمر فقط.

أما في حالة خسارة منتخب مصر أمام نظيره الكيني في مباراة الغد، سيتأجل تأهله إلى الجولة الأخيرة أمام جزر القمر، وسوف يحتاج لتحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة دون انتظار باق النتائج، أو التعادل فقط ولكن في هذه الحالة لابد ألا يفوز منتخب كينيا في مباراته ضد توجو.

وتنطلق مباراة مصر وكينيا في تمام السادسة مساء غدا الخميس، في العاصمة الكينية "نيروبي" في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

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